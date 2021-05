Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații vor sa existe o corelare intre salariul minim și codul ocupațional. Aceștia propun ca angajatorul sa aiba o grila specifica in cadrul careia sa fie inclus salariul minim. PSD mai propune și implementarea unui sistem prin care angajații sa fie obligați sa organizeze cursuri de perfecționare…

- Salariul minim doar pentru angajatii care nu au nicio calificare: Ce presupune proiectul de lege Potrivit unui proiect de lege pe care PSD il va depune in Parlament, salariul minim pe economie va fi acordat doar pentru angajații care nu au nicio calificare. Anunțul a fost facut vineri de catre prim-vicepreședintele…

- Salariul minim pe economie se va acorda doar persoanelor care nu au o calificare și doar pentru o perioada determinata, potrivit unui proiect de lege anunțat de Sorin Grindeanu: „Sa redevina un instrument de protecție sociala valabil doar pentru persoanele apte de munca fara nicio calificare”, conform…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan, afirma ca Romania are aproximativ 1,6 milioane de lucratori care au salariul minim pe economie, numarul acestora fiind de cinci ori mai mare decat in urma cu cinci ani.