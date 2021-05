Ciolacu: O să trimitem textul moţiunii de cenzură şi celor de la AUR, poate au şi dânşii adăugiri Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca textul motiunii de cenzura pe care urmeaza sa o depuna social-democratii in Parlament pe 14 iunie va fi trimis si celor de la AUR pentru a face "adaugiri". "Pe 14 iunie o sa depunem motiunea de cenzura. O sa incepem sa lucram la text, o sa trimitem textul si la parlamentarii neafiliati, este si grupul AUR in Parlament si o sa trimitem textul, poate au si dansii adaugiri la text, pentru ca au anuntat deja ca vor vota o eventuala motiune de cenzura depusa in Parlament", a spus Ciolacu la TVR 1. El a adaugat ca PSD va incerca sa "darame" Guvernul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca textul motiunii de cenzura pe care urmeaza sa o depuna social-democratii in Parlament pe 14 iunie va fi trimis si celor de la AUR pentru a face "adaugiri". "Pe 14 iunie o sa depunem motiunea de cenzura. O sa incepem sa lucram la text,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca partidul sau a folosit toate parghiile pentru ca Guvernul sa prezinte in Parlament Planul National de Redresare si Rezilienta. Ciolacu a subliniat ca, daca Romania va lua imprumut 15 miliarde de euro pentru PNRR, tara noastra ajunge la o datorie publica…

- Liderul social-democrat a reiterat ca PSD va uza, in actuala sesiune parlamentara, de motiunea de cenzura, ca "instrument democratic si constitutional", aratand ca este pentru prima data in ultimii 30 de ani cand se vorbeste de caderea unui guvern la cateva luni dupa alegeri."Cred ca PSD in aceasta…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca actualul guvern va cadea "atunci cand in Parlament se va crea o masa critica". Liderul social-democrat a reiterat ca PSD va uza, in actuala sesiune parlamentara, de motiunea de cenzura, ca "instrument…

- Președintele PSD amintește de legea adoptata de social-democrați in primul an de pandemie, dar blocata de Putere. Marcel CIolacu prezinta un raspuns al ministerelor Muncii si Sanatatii catre o interpelare adresata pe 21 aprilie 2021 a deputatei PSD Alexandra Hutu pe acest subiect.„Au inventat grupuri…

- In timp ce o schema de ajutor de minimis pentru producatorii de usturoi este in dezbatere publica, liderul PSD, Marcel Ciolacu, se arata nemulțumit de modul cum producatorii sunt sprijiniți și da ca exemplu inițiativele social – democraților. Doar ca nivelul alocațiilor de atunci era similar sau chiar…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca va fi depusa moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu, in aceasta sesiune parlamentara. Cel mai probabil tema va fi legata de modul in care Guvernul gestioneaza pandemia de Covid-19. Citește și: Decizie cu parfum de razboi economic: `scandalul…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu considera ca nu l-a insultat pe premierul Florin Citu cand i-a spus, la dezbaterea Legii bugetului pe 2021, ca tatal sau avea o vorba, „dupa ce ca esti prost mai pui si frana” . „Dar pe cine am insultat? Cu ce l-am insultat? Nu am considerat ca l-am insultat. Noi asteptam…