- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca luni dimineata va avea o discutie cu Daniel Tudorache pentru a se lamuri daca acesta vrea sa continue demersul de a nu intra in Parlament, adaugand ca fostul primar al Sectorului 1 nu a fost trimis in judecata. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO…

- A fost reținut și poate fi eliberat pentru o cauțiune de un milion euro! Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție l-au pus sub acuzare pe Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primariei Sectorului 1 București,…

- Judecatoria Sectorului 1 a validat, joi, mandatul de primar al Sectorului 1 al Capitalei obtinut de Clotilde Armand, transmite Agerpres.Instanta a validat mandatul pentru functia de primar al Sectorului 1 Bucuresti, obtinut de Clotilde Marie Brigitte Armand, candidata Aliantei USR-PLUS. "Dispune comunicarea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, distribuie, miercuri seara, pe Facebook, imaginile care au fost prezentate de catre Antena 3, alaturi de mesajul: "Iohannis gireaza un sistem mafiot! Iohannis, nici omologii tai din Africa nu ar face asa ceva!!! Sa vezi cum useristii fura voturile ca-n codru, cu jandarmii…