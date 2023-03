Ciolacu o linșează pe Clotilde Armand: Sectorul 1 e patria șobolanilor! Președintele PSD, Marcel Ciolacu, șterge pe jos cu primarul Sectorului 1, Clotilde Armand. Ciolacu a ieșit pe jos, la plimbare, prin Sectorul 1 și ii detaliaza primariței, cu lux de amanunte, mizeria de nedescris pe langa care a trecut. Urmeaza cuvinte extrem de dure din partea șefului PSD catre Clotilde Armand, pe care o face direct responsabila de felul deplorabil in care arata, in prezent Sectorul 1, cel care era, pana odinioara, cel mai frumos sector al Capitalei. “8 pubele pline ochi, tronand nederanjate in soare, in mijlocul zilei și-n mijlocul strazii, chiar langa Sala Palatului, mi-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

