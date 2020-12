Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, la Digi24, ca demisia premierului Ludovic Orban, in urma pierderii alegerilor din 6 decembrie, ca este ”un gest iresponsabil”, pentru ca actualul Executiv nu mai are puteri depline, nu mai poate da ordonanțe de urgența: Rafila s-a speriat de…

- Deputatul Liviu Plesoianu, candidat pe listele PER, anunta ca va „initia personal” suspendarea din functie a lui Klaus Iohannis daca PER va intra in Parlament. Ludovic Orban s-a razgandit?! GATA cu PSD-ul. Alegerile parlamentare vor fi diferite „Oameni buni, e limpede: daca Iohannis nu e suspendat,…

- Ciolacu a precizat, cu ocazia prezentarii planului de guvernare al PSD, ca social-democratii vor lupta impotriva "incompetentei Guvernului PNL". "Vom lupta incompetentei crase a Guvernului PNL. Spre deosebire de ei, noua echipa PSD este pregatita sa scoata tara din intunericul in care PNL…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca nu ar fi rau ca pentru prima data social-democratii sa propuna pentru functia de premier, daca vor castiga alegerile parlamentare, o alta persoana decat presedintele partidului."Sunt foarte multi colegi care se incadreaza in profilul…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat joi ca adevarata miza dupa alegerile parlamentare este constituirea unei majoritati reformiste in Romania, care nu poate fi decat USR - PLUS - PNL. El a reafirmat ca propunerea de premier va fi Dacian Ciolos, electoratul urmand sa decida la alegerile…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat miercuri ca fiind „groaznic de grețos” faptul ca Guvernul și președintele Klaus Iohannis dau vina pe romani pentru raspandirea masiva a coronavirusului, dupa conferința de presa in care șeful statului a zis ca „sanatatea este atacata de Covid-19, iar societatea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca in loc sa directioneze banii din fondul de rezerva al Guvernului catre adevaratele probleme, premierul Ludovic Orban i-a folosit pentru 'a cumpara primari sau parlamentari'. "Niciun municipiu resedinta de judet condus de catre un primar…

- "Sigur ca astea sunt pasarele scoase de cei de la PSD. Sigur le este frica de alegeri, pentru ca le vor pierde. Lumea s-a saturat de subdezvoltare, de scandal. Lumea are nevoie de proiecte, de investitii, de incredere in capacitatea guvernantilor de a asigura o dezvoltare rapida", a declarat premierul…