- ”In situatii de criza, nu se majoreaza impozitele, deci nu vor fi majorate nici in Romania. Si nici nu vor fi introduse alte impozite”, a spus liderul PSD, aratand ca optimizarea fiscala inseamna ca lasi de undeva unde s-a crat o discrepanta, si vii cu o impozitare si reduci in alta parte. El a precizat…

- Președintele Senatului, liberalul Florin Cițu, a declarat miercuri, 18 mai, ca nu a fost nicio discutie in interiorul PNL cu privire la posibilitatea introducerii impozitarii progresive, dorita de PSD. „PNL a venit cu doua linii rosii in aceasta coalitie, una cota unica si a doua sa avem investitii…

- „PNL a venit cu doua linii rosii in aceasta coalitie, una cota unica si a doua sa avem investitii la 7% din PIB. La cea cu investitii la 7% din PIB inca se mai lucreaza, inca nu suntem acolo. In PNL nu s-a discutat despre impozitarea progresiva. Cred ca orice membru al PNL va va spune ca nu s-a discutat…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada marti, 17 mai, dupa ce Comisia Europeana a clarificat modul in care companiile din UE pot plati pentru livrarile de gaze rusesti fara a incalca sanctiunile impuse Rusiei de blocul comunitar, transmite Bloomberg.La bursa…

- Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a condamnat Rusia pentru ca a incearca sa „șantajeze” Europa, dupa ce gigantul energetic rus Gazprom a confirmat ca a intrerupt furnizarea de gaze catre Polonia și Bulgaria.

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda a semnat legea prin care se impune embargoul asupra carbunelui provenit din Rusia. Polonia va deveni prima țara din Europa care impune un embargo impotriva Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata seara, 26 februarie, la Digi 24, ca in zilele urmatoare nu vor veni in Romania militari din tari NATO, dar este programata curand sosirea unui batalion francez de aproape 1.000 de militari. Intrebat daca vom vedea militari venind in zilele urmatoare…

- Rusia a amenințat joi ca va reacționa, inclusiv militar, in cazul in care Statele Unite vor respinge principalele sale exigențe de securitate, repetand ca vrea o retragere a forțelor americane din Europa centrala și de est și din țarile baltice, informeaza AFP. „In lipsa unei dispoziții din partea…