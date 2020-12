Partidul Social Democrat nu va vota un alt guvern decat unul condus de propunerea PSD de premier - Alexandru Rafila, a declarat, marti seara, presedintele formatiunii, Marcel Ciolacu. El a afirmat ca, in cazul in care PSD nu va fi primul partid chemat la consultarile de la Cotroceni, fiind castigatorul alegerilor, este posibil ca social-democratii sa refuze sa se prezinte la intalnirea cu seful statului. "Trebuie sa revenim la spiritul Constitutiei, sa intram in logica Constitutiei si in spiritul ei. Primul partid care trebuie sa fie invitat la Cotroceni trebuie sa fie Partidul Social Democrat",…