Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri cu privire la legile siguranței naționale ca pana nu vine la Parlament tot pachetul de legi nu dorește sa comenteze despre propuneri. „Nu putem discuta despre legile siguranței naționale, pana nu vine intregul pachet la Parlament cu avizele din…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca in coaliție se lucreaza la un nou pachet de masuri economice pentru companii, care sa intre in vigoare in a doua parte a acestui an, dat fiind ca se prelungește criza energetica, iar prețurile sunt in continuare in creștere.

- PSD va conduce comisia parlamentara pentru legile siguranței naționale, conform hotararii de constituire a acestei comisii, adoptata marți de plenul reunit al Parlamentului. Comisia vrea sa dezbata pachetul celor mai importante legi care privesc serviciile de informații, ministerele și autoritațile…

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, marti, proiectele de hotarare privind constituirea a doua comisii, una permanenta comuna in domeniul securitatii nationale si una speciala de control parlamentar specializat al Europol. Cele doua comisii vor fi constituite din cate 15 parlamentari - senatori…

- Florin Cițu s-a dus neinvitat la ședința convocata de premierul Nicolae Ciuca cu liderii PNL, la care trebuia sa se discute inlocuirea lui Cițu de la șefia Senatului. Astfel, șefii PNL au fost nevoiți sa amane o astfel de decizie. Florin Cițu a și criticat Guvernul Ciuca, marți, spunand ca viitoarele…

- Camera Deputatilor a adoptat astazi, 13 aprilie 2022, in calitate de for decizional, o propunere legislativa care prevede majorarea limitelor maxime de viteza in afara localitatilor pe drumurile expres. Astfel, vitezele maxime admise in afara localitaților sunt urmatoarele: a) 130 km/h pe autostrazi,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Antena 3, ca in ședința de coaliție de la Palatul Victoria s-a definitivat un pachet de masuri sociale și economice pentru a ajuta populația sa reziste in fața scumpirilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…