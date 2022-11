Stiri pe aceeasi tema

- Liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, a dat asigurari ca regulile privind pensiile speciale pentru magistrați, militari, polițiști, jandarmi nu vor fi schimbate “peste noapte” printr-o ordonanța de urgența. “Nu va exista o ordonanța de urgența data peste noapte in ce privește pensiile speciale…

- „Haideti sa avem proprietatea termenilor! Ati spus dvs. de un actual coleg de coalitie care desfiinta in 30 de zile (pensiile speciale – n.r.). Oare cate de 30 de zile au trecut de atunci si pana acum? (...) Vreau sa va spun un lucru: stabilim foarte clar ca nu au facut nimic, ca nu au putut sa faca,…

- Varianta impozitarii pensiilor speciale din Romania este trecuta in raportul Bancii Mondiale, in urma consultanței cerute de Guvernul Romaniei, relateaza Realitatea PLUS. Pe de alta parte, Marius Budai anunța ca procentul de 9.4% din PIB asumat de Romania pentru plata pensiilor ar putea fi eliminat.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a ironizat pe Rareș Bogdan, dupa ce acesta a cerut creșterea cu 16% a pensiilor și tragerea la raspundere a ministrului PSD, Adrian Caciu. Ciolacu a amintit ca prim-vicepreședintele PNL a promis in 2019 desființarea pensiilor speciale in 30 de zile de la intrarea…

- Ministerul Muncii a publicat in transparenta decizionala proiectul cu privire la Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul pensiilor private.In prezent, cadrul de reglementare care stabileste modul de functionare a sistemului de pensii private, respectiv…