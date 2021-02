Ciolacu: Nu susținem suspendarea lui Iohannis Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarant, marti seara, ca in acest moment nu este oportuna initierea unei proceduri de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis, asa cum a anuntat AUR, din cauza pandemiei de coronavirus, din cauza crizei economice si pentru ca a trecut foarte putin timp de la alegeri. Ciolacu a recunoscut ca a discutat in Parlament cu liderul AUR, George Simion, insa nu a existat o intalnire oficiala pentru reunirea opozitiei. "Ca sa initiezi o astfel de procedura, trebuie sa ai un numar de parlamentari. Momentan, domnul Simion nu are o treime din parlamentari, PSD are. Ca… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti seara, ca in acest moment nu este oportuna initierea unei proceduri de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis, asa cum a anuntat AUR, din cauza pandemiei de coronavirus, din cauza crizei economice si pentru ca a trecut foarte putin timp de la alegeri.

- Intrebat in cadrul unei conferințe de presa daca PSD ia in calcul suspendarea presedintelui Klaus Iohannis in cazul in care nu-l va desemna pe Alexandru Rafila premier, Marcel Ciolacu a raspuns spunand ca in acest moment Romania nu are nevoie de o criza politica. „Va raspund in acelasi fel. In acest…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, a anunțat luni ca nu s-a intalnit cu George Simion, liderul AUR, ci doar au discutat la telefon. De asemenea, Marcel Ciolacu a vorbit și de intalnirea de la Palatul Cotroceni pe care a avut-o cu Klaus Iohannis.„Nu am avut o intalnire personala, am avut o discuție telefonica…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, se opune demararii procedurii de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis de catre noul Parlament, varianta sustinuta de liderul AUR, George Simion. Ciolacu a fost intrebat, la conferinta de presa de dupa consultarile cu presedintele Iohannis, daca PSD ia in calcul…

- Luni va avea loc prima intalnire intre președintele Klaus Iohannis și liderii AUR, noul partid devenit „vedeta” alegerilor parlamentare din 6 decembrie. Va fi o intalnire cu atat mai interesanta cu cat se știe ca regulile de protecție anti-Covid prevad obligativitatea purtarii maștilor de protecție…

- Copresedintele AUR George Simion a reiterat, joi, ca in cazul in care PSD nu va initia procedura de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis din functie, o va face partidul sau. „PSD face gafe enorme, nu taxeaza deloc derapajele anticonstitutionale ale presedintelui (…) Daca nu o sa o faca PSD (initierea…

- George Simion, președintele AUR, a declarat, marți seara, ca el vrea suspendarea lui Klaus Iohannis, pentru depașirea atribuțiilor constituționale, așa cum a remarcat OSCE, chiar dupa alegerile parlamentare, precum și CCR. Simion a precizat, la Antena 3, ca daca PSD nu va demara procedura de suspendare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus marti, la Antena 3, ca medicul Alexandru Rafila este cea mai buna propunere de premier, mai ales in contextul pandemiei COVID. Totusi, social-democratii nu au sustinere pentru aceasta propunere si nici nu se gandesc la suspendarea presedintelui, tot din cauza…