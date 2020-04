Ciolacu: Nu susținem legea privind autonomia Ținutului Secuiesc/ Ședință de urgență la Senat pentru respingerea proiectului de lege Președintele interimar al PSD a anunțat, miercuri, ca partidul sau va vota împotriva proiectului de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc și ca și îl va respinge la Senat, care este camera decizionala. De alfel, PSD a convocat de urgența ședința Senatului pentru a respinge proiectul de lege adoptat tacit saptamâna trecuta de catre Camera Deputaților.



Liderul PSD explica ca parlamentarii partidului au votat împotriva și în comisiile de specialitate din Camera Deputaților.

"Acest proiect are NUMAI rapoarte de respingere și avize NEGATIVE. Acest… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a adoptat tacit, fara dezbatere, un proiect de lege care acorda autonomie administrativa Ținutului Secuiesc. Inițiativa legislativa a fost depusa de deputați UDMR in luna decembrie a anului 2019. Proiectul spune ca Ținutul Secuiesc poate deveni regiune autonoma cu personalitate…

- Camera Deputaților a adoptat tacit, fara dezbatere, un proiect de lege care acorda autonomie administrativa Ținutului Secuiesc. Inițiativa legislativa a fost depusa de deputați UDMR cu o zi inainte de Craciun, in 2019. Proiectul va intra in dezbaterea Senatului care este forul decizional in acest...

- ​Camera Deputaților a adoptat tacit, fara dezbatere, un proiect de lege care acorda autonomie administrativa Ținutului Secuiesc. Inițiativa legislativa aparține a trei deputați UDMR si a fost depusa cu o zi înainte de Craciun , în 2019. Proiectul va intra în dezbaterea Senatului care…

- Camera Deputatilor a aprobat, joi, cu mai multe amendamente, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 37/2020 care prevede amanarea ratelor la credite, pentru cei afectati de criza COVID-19. Au votat "pentru" 208 deputati, 103 "impotriva", iar opt s-au abtinut. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare…

- Procedura a fost aprobata luni de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, ca urmare a masurilor instituite pentru combaterea epidemiei de coronavirus.Sedinta test cu vot electronic la distanta a fost condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, la prezidiu…

- Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru investirea Guvernului Citu este programata la ora 16.00. Saptamana trecuta, presedintele PNL, Ludovic Orban, spunea ca este in mana Parlamentului decizia privitoare la investirea Guvernului Citu, precizand ca liberalii au purtat discutii…

- Parlamentul se reuneste in sedinta comuna joi, de la ora 16,00, pentru investirea Guvernului propus de premierul desemnat, Florin Citu.Potrivit Regulamentului comun al Camerei Deputatilor si Senatului, pentru ca sedinta in care se va vota investirea guvernului sa se poata desfasura, este nevoie de prezenta…

- Ordonanta de Urgenta privind organizarea anticipatelor intra, miercuri, la vot in plenul Senatului. Sedinta incepe la ora 11.00. Ordonanta are mai multe prevederi, printre care posibilitatea ca romanii din tara sa voteze in orice localitate, daca nu se afla in orasul de domiciliu, dublarea numarului…