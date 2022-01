Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca nu este de acord cu introducerea certificatului verde COVID-19 la locul de munca si ca ar fi „un pic cam tardive” alte masuri pe care sa le ia autoritatile din Romania in privinta acestui document, care deja exista la noi si functioneaza in baza unei…

- Datele din prognoza nationala si estimarile Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), dar si a altor institutii internationale in ceea ce priveste cresterea economica pentru Romania este vizibila atat la nivelul anului 2021, cat si pentru acest an, a afirmat, vineri, presedintele…

- Intrebat daca este de acord cu impozitarea companiilor, anuntata de ministrul Finantelor, Ciolacu a raspuns: ”Pe veniturile exceptionale. In momentul in care speculezi si ai venituri exceptionale, este normal ca statul sa intervina sa te supraimpoziteze si acei bani sa intre in aceste programe de IMM…

- Proiectul certificatului COVID creeaza haos și indecizie în interiorul Coaliției. Liderii PSD, PNL și UDMR iau în calcul o noua modificare a proiectului de lege, mai exact eliminarea obligativitații prezentarii certificatului COVID la locul de munca. Varianta a fost propusa de președintele…