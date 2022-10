Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, vorbeste, in discursul tinut sambata a alegerile PSD Bistrita Nasaud, despre nevoia ca Romania sa isi „apere valorile” in raport cu Uniunea Europeana, facand referire la „valori crestine”, pe care nu le-a nominalizat. „Cred ca s-a exagerat un pic si s-a incercat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca Guvernul nu trebuie sa ia masuri suplimentare pentru reducerea consumului de energie electrica si gaze la populatie, intrucat, potrivit statisticilor, acesta este deja mai mic cu 8%, respectiv 18% fata de anul trecut."Pe cap de locuitor, Romania consuma cea…

- Marcel Ciolacu a precizat, la Antena 3, marti seara, ca sustine intentia Guvernului de a finanta schimbarea becurilor cu filament, cu becuri tip LED. ”In primul rand, eu cred ca este o intentie buna si speram sa fie un program pe care sa-l includem deja in programele finantate de catre UE cum e Rabla…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a referit la economia la energie, afirmand ca, Romania, desi are cel mai mic consum din Europa, a redus deja cu 5,2 la suta in acest an. Economia facuta de populatie a fost anul acesta de 8- fata de alti ani. "Ce economie sa mai faca Romania?", a afirmat liderul PSD.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca in cazul Blue Air ar trebui sa intervina institutiile statului, pentru ca problemele sa fie rezolvate. „Este o companie privata. (…) Nu credeti ca institutiile statului roman ar trebui sa intervina, sa faca lumina? Totusi, sunt peste 200.000 de romani care…

- Președintele PSD critica propunerile venite de la Comisia Europeana de limitare a consumului de energie la orele de varf. Marcel Ciolacu spune ca romanii au trait astfel de vremuri, in comunisc, și ca nu le poate cere din nou sa stinga becurile. „Romania produce in acest moment produce energie cat…

- Președintele USR, Catalin Drula, a anunțat marți, 23 august, ca formațiunea pe care o conduce va depune o moțiune simpla impotriva ministrului PNl al Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a noii sesiuni parlamentare care incepe in septembrie. Va fi a treia moțiune simpla impotriva lui Virgil Popescu…

- ”Am avut alt program in cursul zilei de ieri dar am inteles ca a fost domnul ministru al Apararii”, a spus Marcel Ciolacu, despre absenta de la ceremoniile din Portul Constanta, dedicate Zilei Marinei Romane. Liderul PSD a aratat ca ”este o speculatie si nu are niciun fond”. Intrebat daca sunt tensiuni…