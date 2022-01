Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca in coalitia de guvernare inca nu s-a ajuns la un consens in ceea ce priveste certificatul COVID. “In acest moment in coalitie nu am ajuns la un consens in ceea ce priveste certificatul verde, cu alte masuri decat sunt cele prinse in ordonanta de urgenta. (…) Este evident ca va trebui sa ne invatam sa traim cu acest virus, nu stiu cat va dura, profesorul Rafila a venit cu o propunere legislativa Stop COVID fundamentata stiintific, in momentul in care se mareste rata, trebuie sa incercam sa stopam presiunea pe zona sanitara. Nu s-a ajuns la forma…