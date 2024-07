Ciolacu: Nu renunțăm la plafonarea adaosurilor pentru produsele românești Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, ca Guvernul va continua masurile de plafonare a unor prețuri, deși aceasta e criticata de membrii mediului de afaceri pentru ca distorsioneaza mecanismele pieței. Ciolacu a susținut ca scaderea inflației ar fi efectul acestor plafonari. „Scaderea pentru a patra luna consecutiva a inflației e confirmarea ca acest guvern e pe traseul corect. Sunt convins ca prețurile vor scadea in continuare. Sunt convins masurile de plafonare a prețurilor la energie și gaze, respectiv la adaosurile comerciale la alimentele de baza, vor continua sa produca efectele dorite”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ciolacu a susținut ca scaderea inflației ar fi efectul acestor plafonari Sursa articolului: GUVERNUL ANUNȚA CA NU RENUNȚA LA PLAFONAREA ADAOSURILOR PENTRU TOATE PRODUSELE ROMANEȘTI Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, ca Guvernul va continua masurile de plafonare a unor prețuri, deși aceasta e criticata de membrii mediului de afaceri pentru ca distorsioneaza mecanismele pieței. Ciolacu a susținut ca scaderea inflației ar fi efectul acestor plafonari. ”Scaderea pentru a patra…

- Guvernul intarzie adoptarea Ordonanței de Urgența privind plafonarea adaosului comercial la produsele romanești. Deși ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a promis finalizarea ordonanței in cel mai scurt timp, lista acestor produse nu este inca gata, iar textul nu a fost discutat cu premierul. Surse…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat astazi planurile Guvernului de a plafona adaosurile comerciale pentru toate alimentele produse in Romania, intr-o intervenție la B1 Tv. Conform declarațiilor sale, proiectul de lege este aproape finalizat și ar putea fi aprobat in aproximativ o luna. Florin…

- Premierul Marcel Ciolacu considera ca guvernul „nu trebuie sa impuna” eventuale plafonari la preturile alimentelor romanesti, chiar daca doreste protejarea acestora. Afirmatiile lui vin in contextul in care reprezentantii comerciantilor au cerut un studiu de impact inainte de luarea oricarei decizii…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la Valea Doftanei, intrebat despre plafonarea adaosului comercial pentru produsele romanesti, ca intentia este de a proteja producatorii din tara, insa Guvernul nu trebuie sa impuna acest lucru retailerilor, ci sa aiba discutii cu partile implicate, scrie…

- Ministrul Agriculturii a anunțat! Toate alimentele produse in Romania vor avea adaosul comercial plafonat, spune ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Acesta spune ca dorește ca mai multe alimente romanești sa fie pe rafturile magazinelor. In emisiunea „Romania Politica” de la Prima News, Ministrul…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, marti, o intalnire cu romanii stabiliti in Qatar, carora le-a spus ca este convins ca in aceasta tara castiga mult mai bine din punct de vedere financiar decat ar castiga in Romania, dar le-a transmis si ca isi doreste ca ei sa revina in tara. „Sunteti intr-o tara total…