- Reconstructia Ucrainei dupa razboi implica si „o eventuala reconstructie a Republicii Moldova”, spune presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, la Forumul de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani.

- Republica Moldova este atacata hibrid in contextul razboiului din Ucraina, a declarat, joi, seful Guvernului de la Chisinau, Dorin Recean, la Forumul de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, organizat la Bucuresti.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, la a saptea editie a Forumului de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, ca este foarte mare nevoie ca toti liderii, in special liderii politici, sa recastige increderea cetatenilor. El a mai spus ca trebuie sa le explicam cetatenilor de ce trebuie sa…

- Premierul Nicolae Ciuca a pledat, joi, la Forumul de securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, pentru intarirea prezentei NATO in zona, avand in vedere amenintarile de securitate existente, conform Agerpres.roLibertatea survolului si libertatea circulatiei maritime, libertatea navigatiei in ape…

- Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete la finalul carora vor sustine declaratii de presa comune. Potrivit Administratiei Prezidentiale, discutiile se vor concentra pe dezvoltarea cooperarii romano-germane si dinamizarea schimburilor economice si a investitiilor, avand in vedere faptul ca…