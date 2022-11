”Proiectele au ramas la secretariatul general al Guvernului, la domnul Marian Neacsu, care are discutii pentru legislatia secundara cu producatorii, cu distribuitorii, cu furnizorii, cu absolut toata lumea in acest moment. Din punctul meu de vedere, nu poti sa ceri sa ai, economic, o competitivitate ca a Germaniei cand tu ai pretul la energie mai mare decat in Germania. Noi ne omoram singuri industria”, a afirmat Marcel Ciolacu duminica seara, la Antena 3. El spune ca si-ar fi dorit ca o cantitate mai mare de energie sa fi fost deja contractata pentru anul urmator. Liderul PSD este de parere…