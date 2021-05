Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, exclude posibilitatea ca formatiunea politica pe care o conduce sa sustina un guvern minoritar al PNL. Acesta adauga ca „buna-credinta” de care a dat dovada PSD „s-a cam terminat” si ca se va vorbi „mai des de atitudinea unui partid de opozitie”. „Nu o sa…

- Marcel Ciolacu: „Nu o sa sustinem un guvern minoritar al Partidului National Liberal, va anunt cu toata responsabilitatea. Este exclus asa ceva. Buna credinta cu care am fost, imediat dupa ce am castigat alegerile, si la presedinte, si apelul catre toate fortele politice ca nu traim timpuri normale,…

- Ministerul Economiei sustine fara echivoc Legea 5G trimisa in Parlament, iar notificarea transmisa de catre minister a fost in urma unei comunicari cu Comisia Europeana, a declarat, joi, ministrul Economiei, Claudiu Nasui. "Am vorbit cu premierul, sustinem fara echivoc legea 5G trimisa de Guvern…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, social – democrații le-ar caștiga detașat, cu o treime din voturi. Distanța fața de a doua poziție, ocupata de liberali, ar fi de 12 procente. Conform ultimului sondaj CURS, daca duminica ar avea loc alegeri, partidele ar urma sa obtina urmatoarele scoruri:…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan scrie, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca premierul Florin Cițu are sprijinul Partidului Național Liberal pentru a ramane in funcție, dupa ce partenerii de coaliție de la USR PLUS cer schimbarea acestuia. Turca precizeaza ca un guvern minoritar „trebuie evitat.”

- „Vom vedea, dupa ce devine lege, daca exista elemente suficiente sa atacam legea bugetului la Curtea de Apel. Daca are elemente de ilegalitate, dupa ce devine lege, se poate ataca in contensiosul administrativ la Curtea de Apel”, a declarat, astazi, Ciolacu, la finalul ședinței Biroului Permanent Național…