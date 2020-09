Ciolacu: "Nu mi-a fost dat să aud un mincinos mai ordinar decât Cîţu". Ponta: "Cîţu, discurs de bocitoare" "Trecerea acestei legi va face ca oamenii sa dea banii inapoi!", a avertizat Florin Cițu, dupa ce parlamentarii au votat, din nou, majorare pensiilor cu 40%. Marcel Ciolacu il numește "mincinos ordinar" pe ministrul de Finanțe și merge chiar și pe scenariul liberalilor, care au anunțat ca vor contesta la CCR legea. Chiar și așa, pensionarii vor ramane cu ce a dat Guvernul, a spus, marți seara, la Antena 3, liderul PSD. "Nu mi-a fost dat sa aud un mincinos mai ordinar decat Cițu . Nu s-au marit pensiile, s-au micșorat cu 26%. Cum sa dea banii inapoi? Tu ataci la CCR. Daca verdictul e… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

