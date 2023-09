Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de masuri fiscale asumat de Coaliția PSD-PNL confirma creșterile de taxe. Proiectul prevede impozit pe cifra de afaceri, impozit suplimentar de 1% pentru institutiile de credit și eliminarea unor facilitati pentru angajatii din IT si constructii. Ministerul Finanțelor a publicat, marți, oficial…

- Premierii Romaniei, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, au probleme cu motorina. Daca pentru actualul prim-ministru scumpirea prețului la motorina e fireasca, pentru ca acest combustibil „se folosește in razboi”, pentru fostul premier Ciuca, problema era reprezentata de faptul ca „țara noastra nu produce…

- Conducerea Partidul Umanist Social Liberal i-a solicitat premierului Marcel Ciolacu sa o demita din funcția de director al Agenției Naționale Antidrog pe Georgiana Ramona Dabija. Potrivit PUSL, instituția are rezultate slabe, consumul de droguri fiind la un nivel fara precedent. Umaniștii susțin ca…

- Sunt proteste in mai multe administrații fiscale din țara, in județele Iasi, Dolj, Vrancea, Buzau, Baca. Angajații ANAF amenința cu greva generala daca nu li se acorda raspuns solicitarilor salariale. Federația Sindicatelor din Administrația Fiscala “Solidaritatea”, afiliata la BNS, a anunțat, luni,…

- Senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat, miercuri, ca premierul Marcel Ciolacu „a impus” in coaliția de guvernare introducerea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor, daca impozitul de 16% reprezinta mai puțin de 1% din cifra de afaceri. „AM REUSIT! MULTINATIONALELE VOR PLATI IMPOZIT…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat miercuri, dupa discutii cu sindicalistii de la Federatia „Solidaritatea Sanitara”, cu participarea premierului Marcel Ciolacu, ca s-a ajuns la un acord privind acordarea unor drepturi salariale si sporuri pentru personalul din Sanatate. ”S-a ajuns la…

- Șeful Guvernului a anunțat o noua runda de discuții cu minișltrii și responsabilii din fiscalitate, pe masurile ce vor fi luate de Executiv in perioada urmatoare, chiar in saptamana ce vine. Marcel Ciolacu susține ca nici nu vor fi marite taxele actuale, nici nu se vor impune taxe noi. In schimb, analizele…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au facut, joi dimineața, șase percheziții la persoane banuite ca au constituit un grup infracțional organizat care ar fi atacat informatic in perioada noiembrie 2022-iunie 2023 mai multe instituții publice din țara. Conform unor surse judiciare, printre instituțiile vizate…