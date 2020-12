Stiri pe aceeasi tema

- Președintele AUR, George Simion, a avut o discuție cu președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, potrivit Gândul.ro. În fotografiile prezentate de publicație apare și președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Nu…

- Liderii PSD Marcel Ciolacu si Vasile Dancu s-au intalnit sambata cu co-presedintele AUR, George Simion. „Nu are legatura cu consultarile. Am vorbit despre un studiu IRES in care am pus intrebari despre AUR. Nu am vorbit despre sustinere pentru ca nu ne-ar ajunge oricum. De asemenea, nu pot lucra la…

- In timp ce dreapta (PNL, USR-PLUS; UDMR) se certa pe ministere la Vila Lac PSD nu pierde timpul și incerca sa rastoarne toate calculele și sa dea o mare lovitura. Potrivit Gandul.ro liderul AUR George Simion s-ar fi intalnit in secret cu Marcel Ciolacu și Vasile Dancu. Potrivit sursei citate…

- In timp ce negocierile dintre PNL-USR PLUS și UDMR s-au blocat la imparțirea funcțiilor, liderii PSD s-au pus la masa discuțiilor cu AUR, partid care a intrat in Parlament și cu care ar putea colabora in viitorul legislativ. Potrivit informațiilor Gandul.ro, președintele AUR, George Simion, a avut o…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica, in direct la Antena 3, ca Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, este una dintre variantele acestui partid pentru functia de prim-ministru. Celelalte nume mentionate de Ciolacu sunt Sorin Grindeanu, Vasile…

- Romania va intra in carantina dupa alegerile parlamentare, considera liderul social-democraților, Marcel Ciolacu. „O sa blocheze. In lockdown. Categoric (va intra Romania in carantina dupa alegerile parlamentare- n.r.). Nu au cum sa stapaneasca fenomenul. Doar nu credeți in acest plan de la Cotroceni.…

- Președintele partidului PSD , Marcel Ciolacu, a vorbit despre variantele de premier pe care le are PSD. Potrivit acestuia, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose sunt primii pe lista. El a mai precizat ca domeniul sanatații ”ramane prioritar”. De asemenea, el a vorbit și despre cine ar putea ocupa funcția…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca "nu poate fi ceva mai nedemocratic" ca atacul premierului Ludovic Orban la adresa Curtii Constitutionale, fiind de parere ca prim-ministrul de fapt ataca statul de drept, relateaza Agerpres."Pilonul statului de drept este CCR.…