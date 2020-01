Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca se poate discuta cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, despre o alianta, o "reintregire a stangii", insa acesta "nu are ce cauta in PSD". Ciolacu a explicat, la Antena 3, ca, daca Ponta va fi interesat de proiectul politic…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, la TVR, ca nu exclude o alianta pentru reîntregirea stângii, la urmatoarele alegeri, inclusiv cu Pro România, formatiunea condusa de Victor Ponta.„Nu exclud o alianta pentru reîntregirea stângii…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca vor urma o serie de reprimiri in PSD și vor exista discuții cu toți cei care au fost excluși din partid sau au plecat de buna voie la Pro Romania.”Nu s-a vorbit absolut nimic despre luat masuri. Nu avem, cel puțin in CEX-ul de ieri,…