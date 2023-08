Ciolacu: ”Nu iubesc liberalii şi sunt foarte convins că nici liberalii nu mă iubesc pe mine” Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat in seara zilei de joi ca nu nutrește sentimente de afecțiune fața de membrii partidului liberal, și la fel de sigur este ca aceștia nu ii poarta afecțiune lui. Cu toate acestea, el subliniaza ca este esențial sa se abordeze și sa se rezolve problemele cu care se confrunta Romania. ”Am incercat in aceasta coalitie – nu-mi pare rau nicio clipa, ca intr-un moment dificil al Romaniei, in prag de criza sociala, cu criza economica (…) PSD a decis sa faca…Eu va spun un lucru: nu iubesc liberalii si sunt foarte convins ca nici liberalii nu ma iubesc pe mine, dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

