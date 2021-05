Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca nu știe daca Liviu Dragnea, dupa eliberare, va reveni in PSD, dar a ințeles din zona apropiaților acestora ca nu mai dorește sa revina in politica și nici sa faca parte din viața publica. ”Nu am citit motivarea, nu știu daca are drepturi civile…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca nu ințelege de ce Liviu Dragnea nu a avut un contract cu o firma de lobby din SUA, aratand ca nimeni nu ajunge la masa cu Donald Trump, fara o firma de lobby. ”Eu nu sunt magistrat și niciodata nu am sa comentez o decizie a unui magistrat, nu am…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea, trimis in judecata de DNA in legatura cu vizita sa in SUA, i-a scris o scrisoare lui Donald Trump in aprilie 2017, care apare in rechizitoriu. Dragnea l-a invitat pe Trump in Romania, asigurandu-l ca peste 150.000 de bucureșteni extaziați l-ar intampina pe strazi ”pentru…

- Coreea de Nord l-a acuzat duminica pe presedintele american Joe Biden ca duce o politica ostila si a denuntat o diplomatie americana "gresita", amenintând ca riposteaza, scrie AFP, potrivit News.ro.Aceste declaratii vine dupa ce Biden a afirmat, miercuri, în Congres ca va folosi…

- Conducerea centrala a PSD se reunește, vineri, la o pensiune turistica aflata la poalele munților Fagaraș, pentru a-și creiona strategia politica, printre subiectele 'fierbinți' fiind dorința lui Marcel Ciolacu ca social-democrații sa-l recupereze pe Robert Negoița. Social-democrații reiau…

- Coreea de Sud si Statele Unite au ajuns la un acord asupra contributiei financiare a Seulului la prezenta militara americana in tara, a anuntat luni Seulul, in prima zi a manevrelor militare anuale comune, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES. Relatia dintre Seul si Washington, doua…

- In paginile cartii, scoasa cu ajutorul unei jurnaliste, social-democrata povestește experiența ei in lumea politica și la carma țarii. Florin Cițu, deranjat de liderii de sindicate: Cum se intampla ca sunt aceiași de 30 ani? In raspunsurile date de Viorica Dancila in cartea-interviu, apar…