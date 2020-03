Stiri pe aceeasi tema

- "In primul rand ma mir ca mai traim, dupa aceasta prezentare a presedintelui. Presedintele Romaniei este in continuare in campanie electorala pentru PNL. Nu imi dau seama de normalitatea care si eu mi-o doresc, eu vad ca agenda oamenilor este cu totul alta. Este criza coronavirusului, traiul mai scump,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu i-a dat replica lui Klaus Iohannis dupa atacul de miercuri seara, motivand ca niciuna dintre masurile luate de Guvernul Orban nu arata ca traim acum intr-o Romanie...

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, miercuri, ca PSD continua sa se "agate cu disperare" de mecanismele puterii si insista sa blocheze initiativele de reforma si a subliniat ca acest an este decisiv.Marcel Ciolacu i-a raspuns președintelui cu mai multe ironii, intr-o emisiune la Digi 24,…

- Declaratia presedintelui Romaniei la finalul sedintei CSAT Președintele României, Klaus Iohannis. Foto: Agerpres. Am condus astazi sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, în care am avut o discuție aplicata cu autoritațile care au responsabilitați în domeniu cu…

- Liderul interimar social - democrat, Marcel Ciolacu a declarat, la Calarasi, ca liberalii confunda voturile lor cu voturile obtinute de presedintele Klaus Iohannis si ca incalca orice regula democratica si europeana incercand sa schimbe legea electorala "in timpul jocului". Ciolacu spune ca PSD va…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Buzau, ca a urmarit declaratia presedintelui Klaus Iohannis privind faptul ca isi doreste alegeri anticipate si a adaugat ca intelege dorinta acestuia „ca sa poata sa schimbe acest guvern dezastruos”. „M-am…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a luat act, sâmbata, de începerea celui de-al doilea mandat al presedintelui Klaus Iohannis. În deschidere, presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a prezentat Hotarârea privind validarea alegerii presedintelui…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca depunerea unei motiuni simple este un drept constitutional al opozitiei, considerand ca atitudinea presedintelui Klaus Iohannis de a critica acest demers impotriva ministrului de Finante, Florin Citu, arata ca acesta a ramas "tot in…