Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca nu este oportun pentru PSD, in acest moment, un demers de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis, Romania nefiind pregatita pentru o astfel de actiune "intr-un asemenea haos". "Nu cred ca este oportun in acest moment politic pentru PSD sa porneasca un demers de suspendare a presedintelui. Cred ca, dupa ce avem creionata o majoritate in Parlament, sa depunem o motiune de cenzura si sa avem creionat un program economic coerent pana la alegerile viitoare", a declarat Ciolacu duminica seara, la Romania TV. La observatia moderatorului ca o astfel de atitudine…