Aflat in vizita la Izvorani, premierul Marcel Ciolacu a declarat isi doreste ca politicul sa nu se implice in sport si nici in educatie si a anuntat ca s-a terminat perioada amatorismului si a oamenilor care isi dau cu parerea, iar specialistii si oamenii de sport trebuie sa se implice si sa creeze lucrurile de care este nevoie pentru ca sportivii sa realizeze performanta. Marcel Ciolacu a fost prezent vineri, la ceremonia dedicata sportivilor medaliati la competitiile sportive internationale – Jocurile Europene si Special Olympics. El a avut de transmis si un mesaj pentru sportivii prezenti la…