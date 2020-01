Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Braila, ca nu crede ca vor avea loc alegeri anticipate in urmatoarea perioada, in primul rand pentru ca "nu exista o criza politica in Romania". "Vreau sa felicit decizia presedintelui Romaniei de a promulga…

