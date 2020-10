Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat joi ca nu crede ca "se mai intampla in vreun stat european ceea ce face presedintele Klaus Iohannis", apreciind ca, prin declaratiile la adresa social-democratilor acesta "isi uita haina constitutionala de presedinte". "Nu se poate sa fii presedintele Romaniei, sa iesi la o conferinta de presa, 90% esti transformat in presedintele PNL-ului, si 10% incerci sa-i mai convingi pe romani ca esti si presedintele Romaniei. Este halucinant ce se intampla. Eu nu cred ca in vreun stat european se intampla ceea ce face presedintele Klaus Iohannis. In ceea ce priveste…