- ”V-am ascultat cu mare atentie interventia. Ati vorbit vreo 10 minute, cred. In tot acest timp ati imprumutat Romania cu 600.000 de euro. 1.000 de euro pe secunda furati din buzunarul fiecarui roman. pe care ii vor plati copiii si nepotii nostri, dar domnule Citu nu aveti bani sa le platiti salariile…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca premierul a imprumutat 600.000 de euro in cele 10 minute in care a vorbit in cadrul dezbaterii "Ora prim-ministrului". "Domnule premier, ati vorbit vreo 10 minute. In tot acest timp ati imprumutat Romania cu 600.000…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, atrage atentia Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, atrage atentia ca România risca sa piarda 30 de miliarde de euro, bani europeni, daca nu vine cu proiecte concrete de dezvoltare. Liderul social-democrat afirma ca…

- PSD nu va vota bugetul pe 2021, anunța președintele formațiunii, Marcel Ciolacu. El spune ca este un buget de austeritate și afirma ca taierea sporurilor bugetarilor trebuie sa faca parte dintr-un program de reforma. Marcel Ciolacu acuza la RFI ca bugetul pe 2021 este unul de austeritate: „Am avut dreptate,…

- Președintele PSD , Marcel Ciolacu, spune ca datele execuției bugetare a dreptei pe anul 2020 arata "dezastru pe linie", iar actuala coaliție de guvernare merge pe aceeași direcție și in anul 2021. "Execuția bugetara a dreptei pe 2020 = dezastru pe linie! Abia dupa ce i-am avertizat public ca incalca…

- Bugetul alternativ propus de PSD poate fi accesat . „Astazi, alaturi de colegii mei, vom prezenta bugetul alternativ pe anul 2021, propunerea PSD. Am fost intrebati care e scopul acestui buget alternativ, de ce am depus acest efort sa il construim si sa il prezentam, poate pe buna dreptate ca nu avem…

- Azi, consultari la Cotroceni privind formarea noului Guvern. PSD nu merge! Este vorba despre o decizie de ultim moment, la propunerea președintelui formațiunii, Marcel Ciolacu, ca Partidul Social Democrat sa nu se prezinte astazi la consultarile care au fost convocate de șeful statului la Palatul Cotroceni.…