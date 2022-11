Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca sunt „colegi de coalitie” ai PSD care „trebuie sa dea explicatii”, el dand ca exemple de domenii in care e nevoie de explicatii unele decizii din Planul National de Redresare si Rezilienta, deciziile privind achizitiile de vaccinuri anti-COVID sau liberalizarea…

- Un eventual schimb de portofolii intre PSD si PNL, dupa demisia ministrului Apararii, Vasile Dincu, nu reprezinta in acest moment „o abordare serioasa”, a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. „In momentul acesta Ministerul Apararii are la conducere omul care a condus…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca soluția cea mai buna pe o perioada limitata de timp este revenirea la reglementarea prețului in energie: „Sper ca in doua- trei zile sa ieșim impreuna din coaliție cu ceva foarte clar pentru urmatorii doi ani”.

- Consilierii județeni se intalnesc astazi in ședința extraordinara, care va avea pe ordinea de zi doua proiecte ce vizeaza Spitalul Județean Baia Mare și Spitalul de Boli Infecțioase. Mai exact, cele doua proiecte arata in felul urmator: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Dotarea Spitalului…

- Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca pare ca formeaza o echipa și au planuri marețe impreuna pentru anul viitor. Deși șeful PSD pare preocupat de bugetul țarii, de creșterea pensiilor și salariilor, in fond am putea sa luam in calcul ca interesul este mai degraba pentru viitoarele alegeri din doua puncte…

- „Mai intai de toate, avem doua jaloane in Planul Național de Redresare și Reziliența. Unul este cu termen pe 31 decembrie 2022 și acela este legat de pensiile speciale. Aici, pe fond, problema ramane aceeași. Avem pensii de serviciu și ocupaționale, iar jalonul este pentru pensii speciale.Deci, este…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a declarat luni ca ''acordurile cu Comisia Europeana au fost rupte'', acuzand aceasta institutie ca nu a respectat intelegerea de a debloca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Poloniei in schimbul desfiintarii camerei disciplinare pentru judecatori,…