Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a precizat ca social-democratii nu ai intrat la guvernare nici pentru PNL, nici UDMR, nici pentru presedintele Klaus Iohannis si nici macar pentru PSD, ci pentru Romania si pentru romani. „Nu am intrat la guvernare nici pentru PNL, nici pentru UDMR, nici pentru presedintele Iohannis si…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca in Romania s-ar putea ajunge la alegeri anticipate in cazul in care nu se va respecta rotatia premierilor, convenita intre PSD si PNL pentru luna mai a anului viitor, si, de asemenea, daca presedintele Klaus Iohannis nu va nominaliza pentru functia de…

- Partidul condus de Marcel Ciolacu a lansat miercuri, 9 noiembrie, un atac direct la adresa partenerilor de coaliție din PNL pe tema liberalizarii energiei.„Bravo PNL, ați reușit o liberalizare excepționala a energiei! Toți cei care trebuiau sa caștige, au caștigat cat pentru zece vieți. Ați infrant…

- „Nu am nicio reținere sa ii reamintesc președintelui KIaus Iohannis cand era dl Cițu spunea ca nu sunt bani pentru creșterea pensiilor și trebuie sa calculam foarte bine”, a spus Marcel Ciolacu.„PSD este singurul partid care s-a luptat intotdeauna pentru creșterea pensiilor romanilor. In schimb, liderii…

- „Nu am nicio reținere sa ii reamintesc președintelui KIaus Iohannis cand era dl Cițu spunea ca nu sunt bani pentru creșterea pensiilor și trebuie sa calculam foarte bine”, a spus Marcel Ciolacu.„PSD este singurul partid care s-a luptat intotdeauna pentru creșterea pensiilor romanilor. In schimb, liderii…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri seara, la Slobozia, ca isi doreste sa fie facuta o majorare a pensiilor “cat mai mare” si sustenabila pentru perioada ce va urma, potrivit Agerpres. Raspunzand unei intrebari privind declaratiile presedintelui Klaus Iohannis privind procentul de marire…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca trebuie sa aiba „o discuție cat se poate de deschisa” cu ministrul Apararii, Vasile Dincu, dupa ce va reveni in țara, pe tema opiniei sale ca „razboiul din Ucraina va mai continua” și ca „singura sansa a pacii poate sa fie negocierea cu Rusia”. „Il aștept pe…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca institutiile europene au dat dreptate social-democratilor si lui inclusiv cand au spus ca pretul la energie trebuie plafonat, reglementat si creat un fond de solidaritate. „Vom avea energie electrica fara nicio problema in Romania”, a adaugat liderul social-democratilor.…