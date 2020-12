Stiri pe aceeasi tema

- PSD il propune pentru funcția de premier pe Alexandru Rafila, anunța oficial președintele social-democraților, Marcel Ciolacu. Acesta susține ca președintele Klaus Iohannis, PNL și USR trebuie sa accepte ca au pierdut alegerile. Ciolacu a spus ca ședința Consiliului Politic Național a stabilit joi ca…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara ca va merge luni la consultarile cu președintele Klaus Iohannis pentru formarea noului guvern cu propunerea Alexandru Rafila premier și gulvern de uniune naționala. El a spus ca va merge singur la Cotroceni, pentru ca Rafila este în continuare…

- Partidele parlamentare, chemate luni de președinte, la negocieri. PSD, primul pe lista. Luni, 14 decembrie, au fost programate consultarile intre președintele Klaus Iohannis și liderii partidelor parlamentare, in vederea desemnarii candidatului pentru funcția de prim-ministru. Primul pe lista va fi…

- Primul pe lista va fi PSD, partidul cu cel mai mare scor la alegerile parlamentare, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. SURSE: Ce au discutat liderii viitoarei coaliții de guvernare cu președintele De altfel, președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, a spus ca PSD nu…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la TVR, in emisiunea Romania 9, ca PSD nu ar trebui sa mearga la consultarile de la Cotroceni, daca nu este invitat ca partid caștigator al alegerilor parlamentare El a adaugat ca reprezentanții partidelor de dreapta și președintele

- Președintele partidului PSD , Marcel Ciolacu, a vorbit despre variantele de premier pe care le are PSD. Potrivit acestuia, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose sunt primii pe lista. El a mai precizat ca domeniul sanatații ”ramane prioritar”. De asemenea, el a vorbit și despre cine ar putea ocupa funcția…

- Deputatul Liviu Plesoianu, candidat pe listele PER, anunta ca va „initia personal” suspendarea din functie a lui Klaus Iohannis daca PER va intra in Parlament. Ludovic Orban s-a razgandit?! GATA cu PSD-ul. Alegerile parlamentare vor fi diferite „Oameni buni, e limpede: daca Iohannis nu e suspendat,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, la Iasi, intrebat fiind de jurnalisti ce parere are despre intalnirea dintre candidatul dreptei la primaria Capitalei, Nicusor Dan, si presedintele Klaus Iohannis, ca "la Cotroceni s-a facut un sediu de campanie". "Cred ca la Cotroceni…