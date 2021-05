Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca nu a avut acces, in intalnirea cu premierul Florin Citu, la PNRR, precizand ca social-democratii isi doresc un Plan national "transparent" si "descentralizat" in teritoriu.



"Nu am avut placerea de a avea acces la PNRR. Au fost prezentate niste principii si cam care este viziunea. Avem o promisiune ca ni se va trimite acest plan ca sa il putem discuta mai aprofundat, cu specialistii, ca sa vedem cum gasim totusi niste mecanisme clare si transparente de acces si de absorbtie a acestor bani. Nu am avut detaliile reformelor. Aveam si noi…