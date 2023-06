Ciolacu: Nu a fost niciun scandal privind numirea lui Abrudean / Cine ia decizia privind noul secretar general al Guvernului

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Coaliției nu au au ajuns la un consens in ceea ce privește numirea lui Mircea Abrudean in funcția de secretar general al Guvernului, potrivit surselor „Adevarul”. In acest sens va urma o noua intalnire a șefilor PNL și PSD, cel mai probabil miercuri.

- Premierul Marcel Ciolacu a refuzat sa il numeasca pe liberalul Mircea Abrudean in funcția de Secretar General al Guvernului. Liberalii nu vor sa renunte la aceasta nominalizare, asta desi motivul ar fi avizul negativ al serviciilor de informatii privind c

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat luni, dupa sedinta conducerii PNL ca in momentul acesta, Mircea Abrudean este sustinut de PNL ca secretar general al Guvernului, pentru ca vine din cea mai puternica organizatie, organizatia Cluj si are sustinerea intregului Birou Politic National, unde…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca se intalneste luni cu premierul Marcel Ciolacu la ora 15.00, o discutie urmand sa vizeze numirea lui Mircea Abrudean ca secretar general al Guvernului, au precizat surse guvernamentale pentru News.ro. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca a confirmat la finalul sedintei conducerii…

- A aparut deja primul scandal in Guvern. Deputatul PNL Pavel Popescu spune ca refuzul PSD de a-l numi in functia de secretar general al guvernului pe Mircea Abrudean (PNL) reprezinta „o incalcare grava a protocolului dintre partidele noastre”.

- Apar primele disensiuni la nivelul noului guvern, investit de doar patru zile. Liberalii il acuza pe premierul Marcel Ciolacu ca refuza numirea lui Mircea Abrudean in funcția de secretar general al guvernului, propunere venita din partea PNL. Deputatul PNL Pavel Popescu ii da chiar un ultimatum lui…

- Mircea Abrudean ar putea prelua funcția de secretar general al Guvernului in Cabinetul Ciolacu. Acesta este in prezent secretar general al adjunc al Guvernului, iar in perioada 2019-2021 a fost prefect al județului Cluj.