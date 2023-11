Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 692 din 30 octombrie 2023 BULETIN DE PRESA Actiuni desfasurate de politistii argeseni, in sistem integrat, pentru asigurarea ordinii publice In ultimele 24 de ore, politistii argeseni au continuat actiunile in sistem integrat, alaturi de jandarmi argeseni si de reprezentanti ai altori institutii,…

- Noua lege a pensiilor va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024, spune premierul. Cu cat vor crește pensiile Noua lege a pensiilor va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024. De la aceasta data, toate pensiile se maresc cu 13,8%, conform legii, a declarat sambata premierul Marcel Ciolacu. „De la 1 ianuarie,…

- Potrivit unor surse guvernamentale, Romania se pregatește sa instaleze un sistem modern de aparare antidrona pe teritoriul sau pentru a face fața amenințarilor provenite din partea Rusiei. In cursul zilei de astazi, Marcel Ciolacu a vorbit despre pericoele care persista atata vreme cat Rusia va continua…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Varstnice, Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu a afirmat ca iși dorește ca noua lege a pensiilor sa aduca „respect și echitate”.

- „Eu imi doresc ca pana la 1 ianuarie sa am promulgata legea pensiilor, intreaga reforma a pensiilor, cea prevazuta in cererea de plata numarul 4", a afirmat Ciolacu, la un post TV.El a mentionat ca, impreuna cu Banca Mondiala si cu Comisia Europeana, s-a decis sa se mearga pe varianta prin care se…

- Marcel Ciolacu a precizat ca revine in Parlament cu un pachet legislativ care are 3 paliere:- reforma administrativa cu componente centrale și locale- masurile de combatere a evaziunii fiscale, estimata la 10% din PIB- ajustarile fiscale CIOLACU: Nu sunt de acord cu TVA mai mare de 19% "Am anunțat ca…

- Reprezentantii Consiliului National al Elevilor afirma ca noua metodologie de acordare a burselor scolare reprezinta ‘o schimbare binevenita’, ce aduce mai ‘multa echitate in sistem’. In cursul saptamanii trecute a fost publicata in consultare publica metodologia-cadru de acordare a burselor scolare.…

- Reforma pensiilor speciale, amanata pentru la toamna. Reforma pensiilor speciale nu va mai fi adoptata luna aceasta. Modificarile la lege, necesare dupa decizia Curții Constituționale, trebuie discutate mai intai cu oficialii de la Bruxelles. Miniștrii pregatesc zilele acestea ultimele amendamente la…