- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a dezvaluit ca pentru alegerile locale nu va exista o alianța propriu-zisa cu Pro Romania și cu ALDE, decisa de la nivel central. In schimb, pe plan local, organizațiile județene vor avea aceasta opțiune, de a decide pe cont propriu sa incheie alianțe…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca si social-democratii sunt de acord, in principiu, cu data de 27 septembrie pentru organizarea alegerilor locale. „Avem o prelungire a mandatelor alesilor locali pana la data de 1 noiembrie (in proiectul de lege depus la Parlament – n.r.).…

- "Spitalele trebuie redeschise urgent in conditii de siguranta pentru pacientii cronici! Scolile trebuie sa fie pregatite pentru reluarea cursurilor in toamna! Trebuie asigurati bani pentru copiii si batranii din centrele sociale, pentru persoanele cu handicap sau pentru hrana si cazarea celor aflati…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni seara, ca are discutii cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si cu cel al Pro Romania, Victor Ponta, pentru incheierea unei aliante intre cele trei partide la alegerile locale.

- Marcel Ciolacu a vorbit, vineri, despre data la care ar putea avea loc alegerile locale in Romania. Potrivit liderului PSD, alegerile locale ar trebui sa aiba loc in momentul in care nu va mai exista niciun pericol de contaminare asupra populației. "Alegerile trebuie tinute. Expira mandatele, e normal…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, s-a intalnit joi cu premierul Ludovic Orban. Discutiile au avut ca tema principala organizarea alegerilor. Eugen Tomac a propus ca alegerile locale sa aiba loc pe 27 septembrie, iar alegerile parlamentare in primul week-end din decembrie. In urma discutiei, premierul…