- Clotilde Armand a reactionat pe pagina sa de socializare, dupa ce presedintele PSD, Marcel Ciolacu a spus ca va fi mobilizata toata ”armata PSD” pentru referendumul de demitere a primarului Sectorului 1,...

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca va fi mobilizata toata ”armata PSD” pentru referendumul de demitere a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand. In replica, Clotilde Armand susține ca liderii PSD sunt disperați din cauza ca au pierdut alegerile și le sugereaza sa stranga bani pentru…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca intreg partidul se va mobiliza pentru susținerea referendumului de demitere a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand. ”Ne trebuie 52.000 - 53.000. Fac un apel catre bucureșteni, mai ales dupa ce au vazut aceste imagini și cand vad, cand ies din…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca membrii si simpatizantii partidului au strans peste 15.000 de semnaturi pentru declansarea unui referendum referitor la demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand. "Noi am pornit sa strangem semnaturi, pana acum am anuntat ca vom…

- Dupa difuzarea unor imagini in care apare primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, in sala in care au fost depuși sacii cu buletinele de vot de la alegerile locale de anul trecut, președintele PSD, deputatul buzoian Marcel Ciolacu, a declarat ca va face tot posibilul ca Armand sa fie demisa.„Demisia…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut vineri seara demisia primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, si anchetarea sa de catre procurori, dupa ce in spatiul public au aparut imagini conform carora aceasta ar fi intrat in camera cu voturile in seara alegerilor locale. …

- Marcel Ciolacu o pune din nou la zid pe Clotilde Armand. Liderul PSD sustine ca are informații potrivit carora Dan Tudorache a caștigat alegerile pentru Primaria Sectorului 1, dupa numararea voturilor SIIJ. Președintele social-democraților a informat ca, potrivit documentelor stranse de procurori și…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca partidul va susține orice inițiativa cetațeneasca de convocare a unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1 al Capitalei. „Am decis sa...