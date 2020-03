Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la Digi24, ca "nationalismul nu este un lucru rau", insa nu trebuie folosit pentru a culege voturi, ci pentru a lupta pentru drepturile romanilor in Uniunea Europeana, potrivit Agerpres."Nationalismul nu este un lucru rau.…

- Marcel Ciolacu a aparat miercuri seara, la Digi 24, o linie „naționalista” a PSD și a susținut și el teoria „dublului standard”, afirmând ca în alte parți ale Europei „roșiile au alt gust”.„Exista dublu standard” iar „naționalismul…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, la finalul CExN al social-democraților, reunit in ședința, ca Ion Iliescu nu mai este președintele de onoare al PSD. Ioan Mircea Pașcu reacționeaza dupa aceasta declarație, susținand intr-o postare pe Facebook ca PSD „iși face sigur…

- Vorbind despre viitorul si planurile sale in politica, Victor Ponta a dezvaluit la Romania TV ca ia in calcul o noua candidatura la presedintie, in anul 2024. " Imi doresc acest lucru, sa candidez la președinția Romaniei, sa fiu suficient de matur la minte incat sa merit acest lucru", a declarat…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca va sesiza CCR cu privire la ordonantele emise de Guvernul Orban, despre care sustine ca nu au avize, nefiind legale. In plus, Ciolacu spune ca PSD nu va vota sub nicio forma investirea unui nou Guvern Orban, considerand neconstitutionala o noua…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca va sesiza CCR cu privire la ordonantele emise de Guvernul Orban, despre care sustine ca nu au avize, nefiind legale. In plus, Ciolacu spune ca PSD nu va vota sub nicio forma investirea unui nou Guvern Orban, considerand neconstitutionala o noua…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca in acest moment nu exista suficiente voturi pentru ca motiunea anuntata de el insusi sa fie votata. „Matematic nu sunt suficiente voturi doar de la PSD si de la UDMR. Azi de dimineata am avut o intalnire, am vorbit cu liderii de grup de la…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca nici PSD si nici UDMR nu vor face propuneri pentru functia de premier in cazul in care motiunea de cenzura va fi votata, iar Guvernul va cadea. Ciolacu mai spune ca in prezent nu exista suficiente voturi pentru ca motiunea sa treaca. "Este o…