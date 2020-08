Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca în cursul zilei de luni va fi depusa motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban, document care se intituleaza "Guvernul PNL - de la pandemie la pandemita generalizata. Belsug în buzunarele clientelei PNL, saracie în…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a anuntat duminica seara, la lansarea candidatiilor PSD la primariile din Capitala, ca luni PSD va depune la Parlament motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban, iar aceasta urmeaza sa fie citita saptamana viitoare in plen, iar apoi va…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca motiunea de cenzura pe care PSD o va depune in Parlament impotriva Guvernului Orban, va trece cu peste 250 de voturi.”Motiunea de cenzura va trece. Este alb si negru, nu mai este gri. Daca ati fi fost in Parlament astazi, toti liderii politici,…

- Ciolacu i-a explicat jurnalistei Cristinei Sincai faptul ca PSD va organiza un congres pentru a alege o noua conducere, inaintea alegerilor locale. "Inainte de acest examen electoral, e normal sa avem congres. Am venit cu o echipa noua, oameni integri, profesionisti. O sa pornim o reconstructie…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa in momentul in care exista garantia 100% ca aceasta va trece. El a adaugat ca, in prezent, PSD are 204 voturi, iar pentru ca motiunea sa fie adoptata sunt necesare 223 de voturi in Parlament.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca in momentul in care PSD va depune motiunea de cenzura la adresa Guvernului Orban, partidul sau va avea o alternativa la guvernare, dar a evitat sa spuna cine va fi propunerea de premier. Intrebat, marti, intr-o emisiune a TVR daca…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus ca este lipsita de sens si de bun-simt ideea PSD-ului de a depune o motiune de cenzura cu cateva luni inainte de alegeri."Acest Guvern a facut infinit mai mult decat s-a asteptat de la el atunci cand a fost votat. Acum, cand mai sunt doar putine luni pana la alegeri,…

- "S-ar putea sa fie un act patriotic depunerea unei motiuni de cenzura. Cu certitudine eu nu voi promova o motiune de cenzura daca ea nu trece", a declarat Ciolacu la Antena 3. Presedintele interimar al PSD nu a exclus posibilitatea ca o motiune de cenzura sa fie depusa inainte de alegerile…