Ciolacu, ministrul Apărării? Categoric da! Marcel Ciolacu a declarat „categoric, da”, raspunzand la intrebarea daca ar accepta sa devina ministru al Apararii, in cazul in care i-ar fi propus acest lucru. Liderul PSD a adaugat ca momentan este presedintele Camerei Deputatilor si al social-democratilor, insa „intotdeauna e o mare mandrie sa fii ministru al Apararii”. „Categoric, da. Intotdeauna e o mare mandrie sa fii ministru al Apararii, dar in acest moment cred ca trebuie sa decid care sunt exact prioritatile PSD si unde m-au impins colegii mei. Momentan sunt presedintele Camerei Deputatilor si presedintele PSD. Nu cred ca este momentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

