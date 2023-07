Premierul Marcel Ciolacu anunța „curațenie de sus pana jos” in sistemul de protecție sociala, dupa izbucnirea scandalului legat de „Azilele groazei”. Liderul de la Palatul Victoria cere toleranța zero pentru cei care au comis asemenea atrocitați și spune ca judecarea cauzelor in care aceștia sunt implicați se va face cu prioritate. De maine, toate prefecturile …