- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a raspuns dur atacurilor venite din partea premierului Ludovic Orban la adresa administrațiilor PSD.„Mult tupeu iți trebuie ca, dupa ce abia te-ai intors dintr-un județ devenit focar de infecție din cauza lacomiei, sfidarii și nesimțirii unui baron PNL,…

- Este cu totul diferit de ceea ce iși dorește Guvernul. Președintele și premierul au facut apel la majoritatea parlamentara, sa incuviințeze menținerea restricțiilor inca 30 de zile. Cinci condiții au pus cei de la PSD ca se voteze starea de alerta: sa se deschida spitalele pentru bolnavii cronici, bisericile…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a tinut sa le transmita un mesaj prietenilor si sustinatorilor sai, ingrijorati de soarta liderului social-democrat dupa ce l-au vazut cum aproape s-a prabusit in direct. Ciolacu spune ca si-a revenit si se simte bine. El i-a multumit mai intai lui Dumnezeu,…

- Presedintele interimar al social-democratilor, Marcel Ciolacu, a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia Zilei Europei, in care afirma ca PSD isi doreste o Romanie puternica in Uniunea Europeana. "Partidul Social Democrat a sustinut mereu parcursul european al Romaniei. In timpul guvernarilor noastre,…

- In cadrul emisiunii "Newsline", Marcel Ciolacu i-a spus jurnalistei Cristina Sincai faptul ca "90 la suta din masurile luate de combatere a pandemiei de coronavirus au fost luate de autoritatile locale" "Este o ipocrizie ce face domnul Orban acum. El se lauda cu toate, cand indiferent de culoarea…

- Senatorul PNL de Suceava, Constantin Daniel Cadariu, a tinut sa explice faptul ca alesii locali, primari sau presedinti de Consilii Judetene, administreaza in primul rand institutiile pe care le conduc si nu pot fi in acelasi timp directori de spitale, scoli, aeroporturi sau alte institutii. Constantin…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca in zonele cu primari si presedinti de consilii judetene social-democrati s-au alocat de urgenta bani si s-au cumparat aparate de testare PCR, teste si echipamente de protectie, au fost dezinfectate localitatile si s-au luat masuri…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca, in cazul in care autoritatile nu comunica despre situatia de la Spitalul Judetean din Suceava, social-democratii vor initia o comisie speciala pentru aflarea adevarului cu privire la acest subiect. "Ipocrizia trebuie sa aiba o…