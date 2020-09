Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, miercuri, un mesaj liberalilor, dupa ce Guvernul atacat la CCR legea de respingere a cresterii etapizate a alocatiilor: „Dar chiar nu va crapa obrazul de rusine”. Liderul social-democrat cere respectarea legii si dublarea alocatiilor.

- Marcel Ciolacu sustine ca legea carantinei nu va fi votata in Senat pana cand premierul si ministrul Sanatatii nu vor veni sa lamureasca toate aspectele discutabile din actul normativ. Liderul PSD a mai spus ca proiectul de lege nu are avizul Ministerului Justitiei. „Nu se va vota legea in Senat pana…

- Intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa Guvernului. "Guvernul Orban naște un alt zombi legislativ și ne impune dezbatere in regim de urgența. Invitam in Parlament societatea civila sa reparam impreuna haosul PNL!Doar la prima lectura,…