- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca a avut discutii cu mai multi lideri de grup parlamentar despre amendamentul depus la rectificarea bugetara potrivit caruia punctul de pensie ar urma sa fie majorat cu 40%, adaugand ca acest amendament va trece de plenul comun al Parlamentului. PSD…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti Adrian Zuckerman afirma, la implinirea a 140 de ani de relatii diplomatice Romania SUA, ca poporul roman nu are prieten mai bun decat poporul american, multumind Romaniei pentru cei 140 de ani de prietenie si...

