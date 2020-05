Ciolacu, mesaj dur pentru Ponta! Ce i-a interzis să facă Presedintele PSD pare sa nu se inteleaga prea bine cu Victor Ponta, fost succesor al sau, dupa cum chiar el a povestit duminica, la Antena 3. Ciolacu a spus ca a avut o discuție cu Victor Ponta și i-a reproșat anumite atacuri pe care acesta le-ar fi facut la adresa partidului si a unor membri, precizand ca nu va mai accepta o astfel de atitudine. "Am avut discuții cu domnul Tariceanu și cu domnul Ponta. Este adevarat, mai placuta cu domnul Tariceanu. Sunt niste excese din partea domnului Ponta, i-am spus ca nu este normal, avand in vedere și trecutul comun, sa fie facute anumite afirmații, atacuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca el personal sustine încheierea unei aliante cu partidele lui Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, însa o decizie în acest sens trebuie luata de catre partid.Întrebat într-un interviu la Antena 3 daca…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca el personal sustine incheierea unei aliante cu partidele lui Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, insa o decizie in acest sens trebuie luata de catre partid. Intrebat intr-un interviu acordat postului Antena 3 daca ar fi de acord cu o…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica seara, ca i-a transmis liderului Pro Romania, Victor Ponta, sa nu mai atace partidul si oamenii acestuia, daca se doreste realizarea unei constructii politice comune. ”A fost liderul acestui partid o perioada buna si acest partid, totusi, i-a oferit…

- Preconizata alianța dintre PSD, Pro Romania și ALDE pare a fi pusa in pericol de o relație mai contondenta intre Marcel Ciolacu și Victor Ponta. Ciolacu a spus ca a avut o discuție cu Victor Ponta și i-a reproșat anumite atacuri, anumite nuanțe la adresa PSD.”Am avut discuții cu domnul Tariceanu…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica seara, ca a discutat cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, precum si cu cel al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ca Parlamentul sa nu intre in vacanta, urmand sa lucreze in sesiuni extraordinare atat in iulie, cat si in august, potrivit…

- Intrebat daca Guvernul Orban va majora pensiile cu 40 la suta, de la 1 septembrie, Marcel Ciolacu a raspuns: "Nu vad o coerența la Guvern, sa vina cu niște soluții pentru pensionari. In schimb, nivelul de trai cel mai afectat este la pensionari. In acest moment, fara sa vii cu un plan coerent…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, anunta ca, impreuna cu liderii PSD, UDMR si PRO Romania, a depus la Parlament proiectul de lege privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale, pentru a fi dezbatut in procedura de urgenta. "Astazi, alaturi de presedintele PSD,…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni la Antena 3 ca in decretul emis de Klaus Iohannis, pentru instaurarea starii de urgența pe intreg teritoriul Romaniei pe o perioada de 30 de zile, exista „anumite lucruri care nu sunt foarte bine facute” si ca desi Parlamentul nu poate interveni…