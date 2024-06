Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a transmis, miercuri, 12 iunie, un mesaj cu referire la scaderea ratei inflației in luna mai. Reacționand pe marginea datelor facute publice de Institutul Național de Statistica (INS), premierul susține ca singurul „tandem” care conteaza este cel legat de menținerea puterii de cumparare a romanilor și de susținerea „avansului” produselor […] The post Ciolacu, mesaj de ultima ora: „Acesta cred ca este singurul “tandem” care conteaza atat in acest an, cat și in viitor” first appeared on Ziarul National .