- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, transmite condoleante familiilor indoliate de tragedia de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt si subliniaza ca medicul ranit in incendiu care s-a luptat pentru a-si salva pacientii trebuie sa aiba parte de "cel mai bun si mai rapid tratament". "Sincere…

- Ministrul Sanatați, Nelu Tataru, a declarat sambata seara la Spitalul mobil de la Lețcani din județul Iași ca pentru criza de la spitalul din Piatra Neamț exista o vina colectiva. El a explicat ca va face o reevaluare a intregului sistem medical, dupa incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra…

- Prim vicepreședintele PNL Rareș Bogdan acuza Partidul Social Democrat pentru modul in care a fost manageriat spitalul județean Piatra Neamț, unitate medicala aflata in subordinea Consiliului Județean condus de Ionel Arsene. „Corupția ucide!”, spune Rareș Bogdan. Pana la transmiterea acestei știri…

- Medicul ranit in incendiul de la ATI Piatra Neamț va fi transferat la București cu un avion militar. In noaptea de sambata spre duminica, el va fi dus cu o autospeciala SMURD la Iași de unde va fi luat de aeronava. Medicul va ajunge la Spitalul Floreasca. Medicul care a suferit numeroase arsuri…

- Autoritațile sunt in alerta, sambata seara, din cauza unui incendiu izbucnit la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Incendiul a izbucnit la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Primele informații sunt ca opt persoane erau internate, la ora incendiului, la…

- "Doua cadre medicale si-au riscat viata sa salveze pacientii - un medic (cel cu 40- arsuri) si o asistenta, ambii care au fost raniti", a declarat ministrul Nelu Tataru la Digi24. Medicul, cu arsuri pe 40- din suprafata corpului a fost transferat spre Iasi. Reamintim ca sambata seara, la etajul II al…

- Medicul infecționist Voichita Lazureanu de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara spune ca, in perioada care urmeaza, va fi o problema internarea pacienților cu gripa, care nu vor avea loc in spitalele de boli contagioase, pline cu pacienți cu Covid. Sezonul infecțiilor respiratorii este aproape, iar…

- O doctorița de familie a decedat la Spitalul Județean de Urgența Craiova, dupa ce i s-a administrat plasma de doua ori. "Am urlat de durere. Pacientii o adorau, a fost un om in adevaratul sens al cuvantului. Iar noi nu am putut sa facem nimic", ar fi spus una dintre colegele doctoriței decedate, conform…