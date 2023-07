Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca masurile de reducere a cheltuielilor vor fi prezentate in transparenta saptamana viitoare, mentionand ca nu vor fi noi taxe sau taieri de facilitati care vor duce la micsorari de salariu, ci va fi „o reasezare a climatului concurential corect intr-un stat”, informeaza AGERPRES . Potrivit lui Ciolacu, Romania nu va intra nici in criza economica, nici in recesiune, ci va avea, pana la sfarsitul anului, o crestere economica, marea provocare fiind indeplinirea obiectivului asumat in PNRR in ceea ce priveste deficitul bugetar. Intrebat cum arata in acest…