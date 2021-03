Ciolacu, mărțișorul PSD oferit de PNL lui Iohannis Eticheta pusa de fostul premier Adrian Nastase potrivit careia social-democrații sunt „penibili”, iar caracterizarea „PSD este fara directie ideologica, fara o politica de cadre, fara Institutul Social-Democrat” reprezinta, de fapt, un cartonaș roșu pentru actuala conducere a PSD, in special pentru liderul Marcel Ciolacu. Dar, pentru „mereu surprinsul” sau „sideratul” Marcel Ciolacu avertismentul fostului premier n-are nicio relevanța pentru simplul fapt ca agenda acestuia n-are nicio legatura cu realitatea. El este doar senzorul de serviciu al liberalilor, dar mai ales al președintelui Klaus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul care a deschis din proprie inițiativa dosarul „10 august”, chiar in ziua demonstrației de acum doi ani, dezvaluie ca fosta șefa DIICOT, Giorgiana Hosu, ”a fost procuror de caz, m-a citat și pe mine” și apoi și-a infirmat singura soluția. Pirlog il acuza pe șeful statului ca a adus un grav…

- Președintele Iohannis care a numit-o pe Elena Giorgiana Hosu in fruntea DIICOT este responsabil direct de „trantirea” dosarului 10 august, afirma deputatul USR Emanuel Ungureanu. ”Rușinos! Schamlos (in limba germana). Președintele Iohannis care a numit-o pe Elena Giorgiana Hosu in fruntea DIICOT este…

- Președintele Klaus Iohannis ii cere ministrului Justiției sa explice public de urgența cum s-a ajuns in situația ca dosarul vizand evenimentele din 10 august 2018 sa fie clasat. „Solicit ministrului Justiției sa explice public de urgența cum s-a ajuns in situația ca dosarul vizand evenimentele…

- Președintele Klaus Iohannis ii cere ministrului Justiției sa explice public de urgența cum s-a ajuns in situația ca dosarul vizand evenimentele din 10 august 2018 sa fie clasat. „Solicit ministrului Justiției sa explice public de urgența cum s-a ajuns in situația ca dosarul vizand evenimentele din 10…

- „Solicit ministrului Justiției sa explice public de urgența cum s-a ajuns in situația ca dosarul vizand evenimentele din 10 august 2018 sa fie clasat. Romanii au tot dreptul sa știe cine sunt cei vinovați de actele de violența impotriva manifestanților pașnici. Lucrurile nu se pot incheia aici și de…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut,, joi, ministrului Justitiei, Stelian Ion, sa explice „urgent” cum s-a ajuns in situatia ca dosarul care vizeaza evenimentele din 10 august 2018 sa fie clasat. Klaus Iohanis a transmis, intr-un mesaj pe Facebook, ca „lucrurile nu se pot incheia aici”. „Solicit ministrului…

- Președintele Klaus Iohannis intervine in Scandalul Clasarii dosarului constituit ca urmare a intervențiilor forțelor de ordine asupra manifestanților la 10 august 2018: ”Solicit ministrului Justiției sa explice public de urgența cum s-a ajuns in situația ca dosarul vizand evenimentele din…

- Romanii vor fi anuntati prin sistemul RO-ALERT despre fiecare „situatie deosebita declansata de vremea severa”, in functie de zona, a anuntat miercuri seara ministrul de Interne, Marcel Vela. Ministrul Vela a facut acest anunț pe Facebook, spunand ca miercuri a avut loc o sedinta privind verificarea…